10 إصابات متوسطة بحوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

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الوكيل الإخباري- أفادت إدارة السير بوقوع عدد من الحوادث خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث خلّفت هذه الحوادث عددًا من الإصابات المتوسطة التي جرى نقلها إلى المستشفيات لتلقّي العلاج. اضافة اعلان





وعبر تقريرها المروري اليومي، أشارت الإدارة إلى وقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوي، وتحديدًا ما بعد جسر معان باتجاه العقبة، حيث نتج عن الحادث إصابة متوسطة جرى نقلها إلى مستشفى معان الحكومي.



وعلى طريق إربد - المفرق، وقع حادث تصادم على مثلث المنصورة، حيث نتج عن الحادث إصابة متوسطة، وجرى نقلها إلى مستشفى المفرق الحكومي.



كما وقع حادث صدم بين مركبتين، ومن ثم صدم جسم ثابت (عامود)، على شارع الأردن، وتحديدًا ما بعد جسر ياجوز باتجاه مستشفى الملكة علياء، حيث نتج عن الحادث 3 إصابات متوسطة.



ولفتت إلى وقوع حادث تصادم بين 3 مركبات على الطريق المؤدي إلى سجن الجويدة، حيث نتج عن الحادث 3 إصابات متوسطة، فيما تم تعليل الحادث بسبب تغيير المسرب بشكل مفاجئ.