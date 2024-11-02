100مليون دولار قيمة صادرات "صناعة إربد" الشهر الماضي

الوكيل الإخباري- بلغت قيمة شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة صناعة إربد للشهر الماضي 100.3 مليون دولار، مقارنة بـ84.6 مليون للشهر نفسه من العام الماضي، بنسبة ارتفاع بلغت 18.5 بالمئة.

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