100مليون دولار قيمة صادرات "صناعة إربد" الشهر الماضي

وبحسب تقرير الغرفة، بلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة من الغرفة الشهر الماضي 1214، مقارنة بـ940 شهادة للفترة نفسها من العام الماضي.
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