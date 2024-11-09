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100 ألف دينار لاستحداث معهد تدريب مهني في المفرق

مجلس محافظة المفرق
مجلس محافظة المفرق
السبت، 09-11-2024 05:28 م

الوكيل الإخباري-   رصد مجلس محافظة المفرق 100 ألف دينار لاستحداث مشروع مشترك يتضمن معهد تدريب مهني وتعليمي.

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وقال رئيس مجلس محافظة المفرق خليل شديفات، إنه بناء على الاجتماعات السابقة مع الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب وشركة تطوير المفرق، تم رصد المبلغ لغايات النقل والمكافآت لأبناء المحافظة الذين سيتم تأهيلهم وتدريبهم لسوق العمل.


وأشار إلى أن شركة تطوير المفرق تبرعت للمعهد بالبنية التحتية والتي شملت الأرض والهنجر، في حين تبرعت الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب بتجهيز الآلات والمعدات المناسبة وعقد الدورات.

 
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