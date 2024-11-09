100 ألف دينار لاستحداث معهد تدريب مهني في المفرق

الوكيل الإخباري- رصد مجلس محافظة المفرق 100 ألف دينار لاستحداث مشروع مشترك يتضمن معهد تدريب مهني وتعليمي.

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وقال رئيس مجلس محافظة المفرق خليل شديفات، إنه بناء على الاجتماعات السابقة مع الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب وشركة تطوير المفرق، تم رصد المبلغ لغايات النقل والمكافآت لأبناء المحافظة الذين سيتم تأهيلهم وتدريبهم لسوق العمل.