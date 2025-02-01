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100 سباح يشاركون ببطولة البراعم الشتوية

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 01-02-2025 03:51 م

الوكيل الإخباري-    يشارك 100 سباح وسباحة في منافسات بطولة البراعم الشتوية للسباحة والتي يُنظمها الاتحاد الأردني للسباحة في مسبح نادي مدينة الحسين للشباب.

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وتشهد البطولة -التي انطلقت أمس سباحين وسباحات يمثلون مختلف مراكز وأكاديميات السباحة في المملكة.


وتأتي هذه البطولة في إطار حرص الاتحاد الأردني للسباحة على منح السباحين من كلا الجنسين فرصة التنافس إلى جانب رصد المواهب لضمها للمنتخبات الوطنية.

 
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