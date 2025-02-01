100 سباح يشاركون ببطولة البراعم الشتوية

الوكيل الإخباري- يشارك 100 سباح وسباحة في منافسات بطولة البراعم الشتوية للسباحة والتي يُنظمها الاتحاد الأردني للسباحة في مسبح نادي مدينة الحسين للشباب.

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وتشهد البطولة -التي انطلقت أمس سباحين وسباحات يمثلون مختلف مراكز وأكاديميات السباحة في المملكة.