100 سباح يشاركون ببطولة البراعم الشتوية

وتشهد البطولة -التي انطلقت أمس سباحين وسباحات يمثلون مختلف مراكز وأكاديميات السباحة في المملكة.
وتأتي هذه البطولة في إطار حرص الاتحاد الأردني للسباحة على منح السباحين من كلا الجنسين فرصة التنافس إلى جانب رصد المواهب لضمها للمنتخبات الوطنية.
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