100 مسجد مزودة بنظام الطاقة الشمسية في المفرق

الوكيل الإخباري- بلغ عدد المساجد المزودة بنظام الطاقة الشمسية في محافظة المفرق 100 مسجد، وفقًا لمدير أوقاف محافظة المفرق الدكتور سعود المشاقبة.

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