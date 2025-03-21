100 مسجد مزودة بنظام الطاقة الشمسية في المفرق

وقال المشاقبة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن مديرية الأوقاف وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والمتبرعين تهدف إلى رفد أكبر عدد من المساجد بنظام الطاقة الشمسية لما له من إيجابيات بالحد من فاتورة الكهرباء الشهرية ويساهم في تزويد المساجد بحاجاته من الكهرباء بواسطة الألواح الشمسية بشكل يسير.
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