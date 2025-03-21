الجمعة 2025-03-21 10:12 م
 

100 مسجد مزودة بنظام الطاقة الشمسية في المفرق

المفرق
المفرق
 
الجمعة، 21-03-2025 09:05 م

الوكيل الإخباري-   بلغ عدد المساجد المزودة بنظام الطاقة الشمسية في محافظة المفرق 100 مسجد، وفقًا لمدير أوقاف محافظة المفرق الدكتور سعود المشاقبة.

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وقال المشاقبة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن مديرية الأوقاف وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والمتبرعين تهدف إلى رفد أكبر عدد من المساجد بنظام الطاقة الشمسية لما له من إيجابيات بالحد من فاتورة الكهرباء الشهرية ويساهم في تزويد المساجد بحاجاته من الكهرباء بواسطة الألواح الشمسية بشكل يسير.

 
 
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