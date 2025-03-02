1000 جائزة رمضانية مقدمة من صندوق الإئتمان العسكري

الوكيل الإخباري- أعلن صندوق الإئتمان العسكري عن إطلاق حملة "خليك معنا برمضان" حيث سيتم السحب على 1000 جائزة خلال شهر رمضان المبارك للمستفيدين من خدمات الصندوق العاملين والمتقاعدين العسكريين في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية.

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وقال مدير عام الصندوق يزيد الخالدي "إن إطلاق الحملة الرمضانية، والجوائز التي يقدمها الصندوق للمستفيدين من رفاق السلاح العاملين والمتقاعدين، جاءت لثقتهم بالخدمات المصرفية التي يقدمها لهم الصندوق.