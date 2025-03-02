1000 جائزة رمضانية مقدمة من صندوق الإئتمان العسكري

وقال مدير عام الصندوق يزيد الخالدي "إن إطلاق الحملة الرمضانية، والجوائز التي يقدمها الصندوق للمستفيدين من رفاق السلاح العاملين والمتقاعدين، جاءت لثقتهم بالخدمات المصرفية التي يقدمها لهم الصندوق.
وأضاف الخالدي انه سيتم السحب على هذه الجوائز بواقع 50 جائزة يومياً طيلة أيام الشهر الفضيل باستثناء يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، وهي عبارة عن قسيمة مشتريات بقيمة 50 دينار من المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، وسيدخل في السحب على هذه الجوائز من لديهم حسابات لدى الصندوق وبكافة أنواعها والمحولة رواتبهم الى الصندوق، والحاصلين على التمويلات المختلفة، وأصحاب حسابات الودائع الاستثمارية، بالإضافة الى مستخدمي التطبيق البنكي والبطاقة البنكية للمشتريات من نقاط البيع.
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