 
الأربعاء 2025-03-05 04:50 م
 

1000 مشارك في بطولة آسيا للمصارعة في عمان

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
 
الأربعاء، 05-03-2025 03:43 م

الوكيل الإخباري-   قال اتحاد المصارعة إن عدد المشاركين في بطولة آسيا التي تستضيفها عمان خلال الفترة من 25 إلى 30 الشهر الحالي، يبلغ 1000 لاعب ومدرب.

اضافة اعلان


وكشف اتحاد اللعبة عن تواصل التحضيرات الفنية والإدارية لاستضافة أحداث هذه البطولة التي تجري منافساتها في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.


وبات اتحاد المصارعة برئاسة محمد العواملة يملك الخبرة الكافية لتنظيم مثل هذه البطولات الكبرى، حيث سبق وأن تألق أخيرا في تنظيم بطولة العالم للمصارعة التي أقيمت أيضا في عمان بمشاركة عالمية واسعة، كما نجح في تنظيم العديد من البطولات.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

العيسوي

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي أبو غويلة وأبو الخير

إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أخبار محلية اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

الخدمات الطبية الملكية

أخبار محلية الخدمات الطبية الملكية تحتفل بتسلم مشروع القدرات التشغيلية

اربد

أخبار محلية ضبط محلين في إربد يبيعان القهوة خلال ساعات الصيام

المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجي

أخبار محلية بحث زيادة عدد المشاركين ببرنامج زمالات القادة في الابتكار

القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي

أخبار محلية المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 5 يستقبل 26361 حالة

وزارة الإدارة المحلية

أخبار محلية الإدارة المحلية: تطوير مكب الأكيدر يحافظ على المياه الجوفية ويسهم بإنتاج الطاقة

هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

أخبار محلية "النزاهة" تنظم لقاءات ومحاضرات تثقيفية عن مخاطر الفساد



 
 



 

الأكثر مشاهدة