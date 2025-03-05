1000 مشارك في بطولة آسيا للمصارعة في عمان

الوكيل الإخباري- قال اتحاد المصارعة إن عدد المشاركين في بطولة آسيا التي تستضيفها عمان خلال الفترة من 25 إلى 30 الشهر الحالي، يبلغ 1000 لاعب ومدرب.

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وكشف اتحاد اللعبة عن تواصل التحضيرات الفنية والإدارية لاستضافة أحداث هذه البطولة التي تجري منافساتها في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.