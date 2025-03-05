1000 مشارك في بطولة آسيا للمصارعة في عمان

وكشف اتحاد اللعبة عن تواصل التحضيرات الفنية والإدارية لاستضافة أحداث هذه البطولة التي تجري منافساتها في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.
وبات اتحاد المصارعة برئاسة محمد العواملة يملك الخبرة الكافية لتنظيم مثل هذه البطولات الكبرى، حيث سبق وأن تألق أخيرا في تنظيم بطولة العالم للمصارعة التي أقيمت أيضا في عمان بمشاركة عالمية واسعة، كما نجح في تنظيم العديد من البطولات.
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