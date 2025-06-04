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106 مركزا صحيا مناوبا خلال عطلة عيد الأضحى في الأردن

ب
أرشيفية
 
الأربعاء، 04-06-2025 11:11 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة أسماء المراكز الصحية المناوبة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك في الفترة الواقعة ما بين (5-2025/6/10)، في جميع محافظات المملكة وعددها (106) مركزاً صحياً.

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وقالت الوزارة إنه جرى تشكيل فرق مناوبة وستقوم بجولات ميدانية من قبل مدير الصحة للموظفين العاملين في مباني المديريات خلال عطلة عيد الأضحى المبارك عام 2025.

 

وتاليا أسماء المراكز:

 


 
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