11 اصابة بحادث باص معتمرين أردنيين في السعودية - صور

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - تعرضت حافلة نقل أردنية تقل 34 معتمرا، فجر الأربعاء، لحادث داخل الأراضي السعودية قبيل وصولهم إلى منطقة سكاكا.

وأسفر الحادث بحسب بيان صادر عن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عن إصابة 11 شخصا، وُصفت حالتان منها بالمتوسطة (كسور)، فيما الحالة العامة لبقية المصابين جيدة.



وأفاد البيان بأن شركة النقل سارعت إلى إرسال حافلة بديلة لنقل المعتمرين ومواصلة رحلتهم للديار المقدسة، مؤكدا استمرار التواصل والمتابعة مع الجهات المعنية.

وفي وقت سابق تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً عن حادث تدهور باص يقل معتمرين أردنيين على الطريق الصحراوي في المملكة العربية السعودية.







