الأربعاء 2026-01-07 03:44 م

11 اصابة بحادث باص معتمرين أردنيين في السعودية - صور

أنباء عن تدهور باص معتمرين أردنيين في السعودية
11 اصابة بحادث باص معتمرين أردنيين في السعودية
 
الأربعاء، 07-01-2026 02:17 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - تعرضت حافلة نقل أردنية تقل 34 معتمرا، فجر الأربعاء، لحادث داخل الأراضي السعودية قبيل وصولهم إلى منطقة سكاكا.

اضافة اعلان


وأسفر الحادث بحسب بيان صادر عن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عن إصابة 11 شخصا، وُصفت حالتان منها بالمتوسطة (كسور)، فيما الحالة العامة لبقية المصابين جيدة.


وأفاد البيان بأن شركة النقل سارعت إلى إرسال حافلة بديلة لنقل المعتمرين ومواصلة رحلتهم للديار المقدسة، مؤكدا استمرار التواصل والمتابعة مع الجهات المعنية.

 

وفي وقت سابق تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً عن حادث تدهور باص يقل معتمرين أردنيين على الطريق الصحراوي في المملكة العربية السعودية.

 


Image1_12026714173177855987.jpg
Image2_12026714173177855987.jpg
Image3_12026714173177855987.jpg

 
 


gnews

أحدث الأخبار

مبنى وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية اتفاقية لتقديم خصومات لموظفي وزارة التربية على رحلات الملكية الأردنية

لا

فيديو منوع الأكثر تداولًا: رجل في الهند يتعلق برافعة ويخاطر بنفسه لينقذ طائر علق بين أسلاك أحد الأعمدة ❤️👏🏻

فل

فيديو منوع شاب عربي يستعرض جودة النظافة في الحرم المكي الشريف 🕋✨

توقيع اتفاقية دراسات مشروع التخلص من المخلفات الحيوية في محطة السمرا

أخبار محلية توقيع اتفاقية دراسات مشروع التخلص من المخلفات الحيوية في محطة السمرا

ر

فيديو منوع خير ما تبدأ به الصباح❤️

5

طب وصحة لماذا تظهر أعراض نقص الفيتامينات على الوجه والشعر؟

14

طب وصحة هذه التمارين أسبوعيًا قد تُنقذ عضلاتك مع التقدم في العمر

بورصة عمان

اقتصاد محلي 6.8 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان



 






الأكثر مشاهدة