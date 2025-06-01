112.6 مليون دولار صادرات غرفة صناعة إربد خلال أيار الماضي

وبحسب تقرير الغرفة، اليوم الأحد، بلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة من الغرفة الشهر الماضي 1386، مقارنة بـ1440 شهادة للفترة نفسها من العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن قطاع المحيكات والجلديات حافظ على المركز الأول في القطاعات التصديرية بما قيمته 101.961 مليون دولار، تلاه المواد التموينية والغذائية والزراعية بقيمة 4.299 مليون دولار، ثم الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل بقيمة 2.732 مليون دولار، ثم الصناعات العلاجية واللوازم الطبية بقيمة 2.490 مليون دولار، وتوزعت باقي الصادرات على قطاعات الصناعات البلاستيكية والمطاطية، والصناعات الإنشائية، وصناعة التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية، والصناعات الهندسية والكهربائية.
-
أخبار متعلقة
-
الصفدي: قتلة الأطفال منعوا زيارة الوفد العربي الإسلامي إلى رام الله
-
"الوطني لحقوق الإنسان" ينظم جلسة متخصصة حول مكافحة التبغ والتدخين
-
وزير الأوقاف: ألف حالة مرضية راجعت عيادات بعثة الحج الأردنية
-
الملك يحذر من التصعيد الخطير وغير المسبوق الذي يستهدف الفلسطينيين
-
إدارة مكافحة المخدرات تنفذ حملات أمنيّة واسعة في مختلف المحافظات
-
مواصلة تنفيذ مشروع تطوير أداء موظفي مراكز الخدمات الحكومية بالعقبة
-
رئيس تجارة الأردن: المملكة بوابة استراتيجية لاستثمارات البرازيل بالمنطقة
-
الأميرة سمية ترعى حفل تخريج مدرسة البكالوريا - عمان