الأحد 2025-06-01 06:04 م
 

112.6 مليون دولار صادرات غرفة صناعة إربد خلال أيار الماضي

غرفة صناعة إربد
غرفة صناعة إربد
 
الأحد، 01-06-2025 04:42 م

الوكيل الإخباري-   بلغت قيمة شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة صناعة إربد خلال أيار الماضي 112.6 مليون دولار، مقارنة بـ100.2 مليون دولار لذات الشهر من العام 2024، بارتفاع نسبته 12.4 بالمئة.
وبحسب تقرير الغرفة، اليوم الأحد، بلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة من الغرفة الشهر الماضي 1386، مقارنة بـ1440 شهادة للفترة نفسها من العام الماضي.

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وأشار التقرير إلى أن قطاع المحيكات والجلديات حافظ على المركز الأول في القطاعات التصديرية بما قيمته 101.961 مليون دولار، تلاه المواد التموينية والغذائية والزراعية بقيمة 4.299 مليون دولار، ثم الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل بقيمة 2.732 مليون دولار، ثم الصناعات العلاجية واللوازم الطبية بقيمة 2.490 مليون دولار، وتوزعت باقي الصادرات على قطاعات الصناعات البلاستيكية والمطاطية، والصناعات الإنشائية، وصناعة التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية، والصناعات الهندسية والكهربائية.

 
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