112.6 مليون دولار صادرات غرفة صناعة إربد خلال أيار الماضي

الوكيل الإخباري- بلغت قيمة شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة صناعة إربد خلال أيار الماضي 112.6 مليون دولار، مقارنة بـ100.2 مليون دولار لذات الشهر من العام 2024، بارتفاع نسبته 12.4 بالمئة.

وبحسب تقرير الغرفة، اليوم الأحد، بلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة من الغرفة الشهر الماضي 1386، مقارنة بـ1440 شهادة للفترة نفسها من العام الماضي.

اضافة اعلان