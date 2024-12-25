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115.883 ألف دينار صرفت لمؤذنين متغيبين عن عملهم لفترات طويلة

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تعبيرية
الأربعاء، 25-12-2024 01:58 م

الوكيل الإخباري- كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023 عن صرف مبلغ 115.883 دينارا كرواتب لثلاثة مؤذنين في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رغم تغيبهم عن مراكز عملهم لفترات طويلة.

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وبحسب ديوان المحاسبة فإنه عند تدقيق عينات من ملفات الموظفين المتغيبين عن العمل خلال الفترة من 1 يناير 2021 إلى 31 ديسمبر 2022 فقد تبين أنه:

 

- المؤذن الأول: حصل على رواتب بقيمة 30,871 ديناراً عن فترة تغيبه الممتدة من 1 يونيو 2013 إلى 31 أغسطس 2021، حيث كان يعمل في إحدى الشركات خلال هذه الفترة.

 

- المؤذن الثاني: صرفت له رواتب بقيمة 37,225 ديناراً عن فترة غيابه من 2 يونيو 2012 إلى 30 سبتمبر 2021.


- المؤذن الثالث: حصل على مبلغ 47,787 ديناراً عن فترة غيابه من 17 مايو 2008 إلى 1 سبتمبر 2021.

وأوصى تقرير ديوان المحاسبة بضرورة استرداد المبالغ المصروفة دون وجه حق، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الموظفين المسؤولين عن متابعة ومراقبة دوام المؤذنين في الوزارة.

 


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