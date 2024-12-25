115.883 ألف دينار صرفت لمؤذنين متغيبين عن عملهم لفترات طويلة

- المؤذن الثالث: حصل على مبلغ 47,787 ديناراً عن فترة غيابه من 17 مايو 2008 إلى 1 سبتمبر 2021.
وأوصى تقرير ديوان المحاسبة بضرورة استرداد المبالغ المصروفة دون وجه حق، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الموظفين المسؤولين عن متابعة ومراقبة دوام المؤذنين في الوزارة.
-
أخبار متعلقة
-
20 ألف طالب وطالبة يتقدمون لتكميلية التوجيهي الخميس
-
281 مليون دينار .. ذمم مستحقة للبلديات ومجالس الخدمات المشتركة في 2023
-
"اليرموك" تُطلق موقعا إلكترونيا تجريبيا لاستقطاب الطلبة الدوليين
-
الأردن يعزي بضحايا حادث تحطم طائرة أذربيجانية في كازاخستان
-
مخالفات مالية كبيرة في الجامعة الهاشمية .. تفاصيل
-
اندلاع حريق في محل تجاري بعمان
-
17 ألفا و146 مخالفة على المركبات الحكومية العام الماضي
-
رئيس الديوان الملكي يلتقي ممثلين عن مجموعة شعلة الأردن الكشفية وملتقى بناة المستقبل