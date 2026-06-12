12 ألف زائر في افتتاح الموسم العشرين لسوق جارا في عمان

الوكيل الإخباري- واصل سوق "جارا" ترسيخ حضوره كواحد من أبرز الفعاليات الثقافية والسياحية في العاصمة عمان، مع انطلاق موسمه العشرين اليوم الجمعة في شارع الرينبو بمنطقة جبل عمان، وسط إقبال كبير من الزوار بعدما استقطب 12 ألف زائر في يومه الأول، مع مشاركة واسعة من الحرفيين والفنانين وأصحاب المشاريع الصغيرة من مختلف محافظات المملكة.

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ويأتي الموسم الجديد، الذي تنظمه جمعية سكان حي جبل عمان القديم (جارا) بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى، ويستمر حتى الحادي عشر من أيلول المقبل، احتفاءً بمرور عشرين عاماً على انطلاق السوق، الذي نجح على مدى عقدين في ترسيخ مكانته كمنصة وطنية لدعم المنتج المحلي وإبراز الموروث الثقافي الأردني.



وشهد سوق جارا اليوم حضور عدد من المسؤولين والدبلوماسيين وممثلي الجهات الداعمة، إلى جانب مشاركة واسعة من الزوار الذين توافدوا للاستمتاع بالعروض الفنية والتراثية والموسيقية، والتجول بين الأجنحة التي ضمت منتجات حرفية ومشغولات يدوية ومأكولات شعبية ومنتجات محلية تعكس تنوع الثقافة الأردنية وغناها.



وواصل السوق أداء دوره في دعم الحرفيين وأصحاب المشاريع الصغيرة، وتوفير مساحة تفاعلية تجمع بين الفن والثقافة والتراث، بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية، ويعزز مكانة عمان كوجهة ثقافية وسياحية جاذبة.



وتتضمن الدورة الحالية برنامجاً متنوعاً من الفعاليات والعروض الفنية والتراثية والرقصات الشعبية، إلى جانب تخصيص مساحة للأطفال وعدد من الأنشطة التي تستهدف مختلف الفئات العمرية، بما يضفي على السوق أجواءً عائلية تجذب الزوار من داخل المملكة وخارجها.



كما يمثل سوق جارا نموذجًا ناجحًا للشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني والقطاعين العام والخاص، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الحراك الثقافي والسياحي، والحفاظ على الموروث الوطني، ودعم الصناعات الإبداعية والحرف التقليدية.



وعبر عدد من مرتادي السوق عن إعجابهم بالمستوى التنظيمي وتنوع الفعاليات والمنتجات المعروضة، مؤكدين أن سوق جارا أصبح على مدى السنوات الماضية وجهة صيفية ثابتة للعائلات الأردنية والسياح والزوار من مختلف الجنسيات.