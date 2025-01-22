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12 إصابة بحوادث سير خلال 24 ساعة في الأردن

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 22-01-2025 08:20 ص

الوكيل الإخباري-   أفادت إدارة السير بوقوع حادث تصادم بين خمس مركبات على مخرج دوار الشعب باتجاه المدينة الطبية ، حيث نتج عن الحادث 4 إصابات حسنة ، وتم تعليل الحادث بتغيير المسرب بشكل مفاجئ لإحدى المركبات .اضافة اعلان


ولفتت عبر تقريرها المروري اليومي بوقوع حادث تصادم على طريق الزرقاء عمان ،و تحديداً بعد جسر الغباوي باتجاه الزرقاء ، حيث نتج عن الحادث إصابة متوسطة وتم نقلها إلى مستشفى الزرقاء الحكومي .

كما وقع حادث تدهور على طريق المفرق الزرقاء ما بعد منطقة ثغرة الجب ، حيث نتج عن الحادث إصابتين متوسطتين ، وجرى نقل الإصابتين إلى مستشفى المفرق الحكومي .

ووقع حادث تصادم وتدهور على طريق الزرقاء الأزرق ، ما بعد مخيم الأزرق باتجاه الزرقاء ، حيث نتج عن الحادث 5 إصابات جرى إسعافها إلى مستشفى الزرقاء الحكومي .

 

 
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