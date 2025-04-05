12 متسابقا يشاركون في باها الأردن

وتنطلق مساء يوم الخميس المقبل المرحلة الاستعراضية بمنطقة الشاطئ الجنوبي في مدينة العقبة ، ومن ثم تبدأ مساء نفس اليوم فعاليات الحفل الافتتاحي في ساحة الثورة العربية في مدينة العقبة، ويقام يوم السبت المقبل في ذات المكان حفل الختام وتوزيع الجوائز والمؤتمر الصحفي.
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