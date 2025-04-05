12 متسابقا يشاركون في باها الأردن

الوكيل الإخباري- أعلنت الأردنية لرياضة السيارات عن مشاركة 12 متسابقا من الأردن وفلسطين والسعودية وفرنسا وألمانيا في باها الأردن الوطني ، الذي يقام ضمن باها الأردن العالمي الذي تنطلق منافساته يوم الخميس المقبل في وادي رم والعقبة .

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