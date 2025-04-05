السبت 2025-04-05 05:10 م
 

12 متسابقا يشاركون في باها الأردن

باها الأردن الوطني
باها الأردن الوطني
 
السبت، 05-04-2025 12:30 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت الأردنية لرياضة السيارات عن مشاركة 12 متسابقا من الأردن وفلسطين والسعودية وفرنسا وألمانيا في باها الأردن الوطني ، الذي يقام ضمن باها الأردن العالمي الذي تنطلق منافساته يوم الخميس المقبل في وادي رم والعقبة .

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وتنطلق مساء يوم الخميس المقبل المرحلة الاستعراضية بمنطقة الشاطئ الجنوبي في مدينة العقبة ، ومن ثم تبدأ مساء نفس اليوم فعاليات الحفل الافتتاحي في ساحة الثورة العربية في مدينة العقبة، ويقام يوم السبت المقبل في ذات المكان حفل الختام وتوزيع الجوائز والمؤتمر الصحفي.

 
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