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1248 طن خضار وفواكه وورقيات ترد لسوق اربد المركزي اليوم

خضار وفواكه
خضار وفواكه
السبت، 14-09-2024 11:41 ص

الوكيل الإخباري-    بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي، التابع لبلدية اربد الكبرى، اليوم السبت، 1248 طنا.

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وقال مدير السوق المركزي في بلدية اربد الكبرى المهندس ربيع الروسان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بلغ مجموع ما وصل السوق المركزي في اربد من الخضار 785 طنا و362 طن فواكه و 39 طن ورقيات و 60 طنا ما بين الخضار والفواكه، وطنين من مواد مثل الفراولة وغيرها.


وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي اربد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي 15-25 قرشا، البصل الناشف 25-38 قرشا، الثوم 300-350 قرشا، البطاطا 45-65 قرشا، البندورة 15-25 قرشا، الخيار 10-20 قرشا والزهرة 30-55 قرشا.

 
gnews

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