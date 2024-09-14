1248 طن خضار وفواكه وورقيات ترد لسوق اربد المركزي اليوم

وقال مدير السوق المركزي في بلدية اربد الكبرى المهندس ربيع الروسان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بلغ مجموع ما وصل السوق المركزي في اربد من الخضار 785 طنا و362 طن فواكه و 39 طن ورقيات و 60 طنا ما بين الخضار والفواكه، وطنين من مواد مثل الفراولة وغيرها.
وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي اربد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي 15-25 قرشا، البصل الناشف 25-38 قرشا، الثوم 300-350 قرشا، البطاطا 45-65 قرشا، البندورة 15-25 قرشا، الخيار 10-20 قرشا والزهرة 30-55 قرشا.
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