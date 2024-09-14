1248 طن خضار وفواكه وورقيات ترد لسوق اربد المركزي اليوم

الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي، التابع لبلدية اربد الكبرى، اليوم السبت، 1248 طنا.

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وقال مدير السوق المركزي في بلدية اربد الكبرى المهندس ربيع الروسان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بلغ مجموع ما وصل السوق المركزي في اربد من الخضار 785 طنا و362 طن فواكه و 39 طن ورقيات و 60 طنا ما بين الخضار والفواكه، وطنين من مواد مثل الفراولة وغيرها.