13 حملة عنيفة لمكافحة المخدرات تسفر عن ضبط 39 مروج

وأكّد الناطق الإعلامي أنّ أبرز تلك الحملات الأمنيّة كانت شرق العاصمة، حيث أُلقي القبض على 12 شخصًا من مروّجي المواد المخدّرة وتجارها، وضُبطت بحوزتهم كميات من تلك المواد المخدّرة.
فيما نُفّذت حملة أخرى في مناطق جنوب عمّان أفضت كذلك إلى إلقاء القبض على 8 أشخاص من مروّجي المواد المخدّرة وتجارها، وضُبطت بحوزتهم كمّيات من المواد المخدّرة والأسلحة النارية.
وفيما يتعلق بأبرز القضايا التي تم التعامل معها كذلك، كانت في العاصمة، حيث تمكّن فريق خاص من إدارة مكافحة المخدرات من إحباط محاولة شخصين تصنيع مادة الكريستال المخدّرة شرق العاصمة، حيث تم، بعد ورود معلومات حول ذلك، فرض رقابة على الشخصين المشتبه بهما قبل أن تتم مداهمتهما بعد مباشرتهما بمحاولة التصنيع، حيث دُوهمت الشقة المُستخدمة وأُلقي القبض عليهما، وضُبطت داخل الشقة كمّيات من المواد الكيميائية المختلفة المستخدمة في تصنيع مادة الكريستال القاتلة، بالإضافة إلى مجموعة من المعادلات الكيميائية.
وفيما تم في البادية الشرقية ضبط 100 ألف حبّة مخدّرة في منطقة صحراوية قام أحد المهرّبين بإخفائها هناك، بعد أن أُلقي القبض عليه وضُبطت المواد بدلالته، وفي منطقة الرويشد أُلقي القبض كذلك على مهرّب للمخدرات بعد مداهمته داخل منزله، وضُبط بحوزته 50 ألف حبّة مخدّرة.
فيما تم في البادية الوسطى متابعة أحد تجّار المخدّرات، وأُلقي القبض عليه، وعُثر داخل مخبأ سري في منزله على 10 كيلوغرامات من مادة الماريجوانا المخدّرة، وفي محافظة إربد، وبعد قيام فريق خاص بمراقبة أحد الأشخاص ممن يتعاملون مع عصابات إقليمية لتهريب المخدرات، جرت مداهمته وإلقاء القبض عليه بعد التأكد من حيازته لكمية من المواد المخدّرة، وضُبطت بحوزته 100 ألف حبّة مخدّرة.
فيما دُوهم ثلاثة تجّار مروّجين للمخدّرات في محافظة مأدبا استخدموا خيمة لتقديم المواد المخدّرة وبيعها، حيث أُلقي القبض عليهم وضُبط بحوزتهم 15 كفّ حشيش و2000 حبّة مخدّرة وسلاح ناري.
وفي البادية الوسطى كذلك أُلقي القبض على ثلاثة مروّجين للمخدّرات، وضُبط بحوزتهم 5000 حبّة مخدّرة، كما تم في غرب البلقاء مداهمة مواقع وجود أربعة أشخاص من تجّار المخدّرات، وضُبط بحوزتهم 13 كفّ حشيش وكمّية من مادة الماريجوانا المخدّرة.
كما دُوهم مروّج للمخدّرات في محافظة إربد، وضُبط بحوزته 5 كفوف حشيش و500 حبّة مخدّرة، وفي وسط عمّان ضُبط 14 كفّ حشيش بحوزة أحد تجّار المخدّرات بعد مداهمته وإلقاء القبض عليه.
وفي آخر القضايا، والتي كانت في محافظة مأدبا، أُلقي القبض على أحد تجّار المخدّرات وبحوزته 9 كفوف حشيش.
