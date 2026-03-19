13 حملة عنيفة لمكافحة المخدرات تسفر عن ضبط 39 مروج

الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ إدارة مكافحة المخدرات نفّذت خلال الأيّام الماضية سلسلة واسعة من الحملات الأمنيّة والمداهمات النوعية على عدد من تجّار المواد المخدّرة ومروّجيها في مختلف مناطق المملكة، خلال جهودها اليومية لملاحقة كافّة أشكال التعامل مع المواد المخدّرة.



وأكّد الناطق الإعلامي أنّ أبرز تلك الحملات الأمنيّة كانت شرق العاصمة، حيث أُلقي القبض على 12 شخصًا من مروّجي المواد المخدّرة وتجارها، وضُبطت بحوزتهم كميات من تلك المواد المخدّرة.



