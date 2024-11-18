14 إصابة بحادث انقلاب باص "كوستر" على طريق الرمثا

وبحسب التقرير المروري اليومي فإن الباص انقلب على جانبه خارج الطريق العام ، حيث يعمل رئيس قسم دوريات الشمال مع كافة أفراد إدارة السير على إزالة الأثر المروري وإسعاف الحالات باتجاه مستشفى الملك المؤسس .
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