14 إصابة بحادث انقلاب باص "كوستر" على طريق الرمثا

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الوكيل الإخباري- أفادت إدارة السير بحادث تدهور وانقلاب باص "كوستر" صباح اليوم الإثنين بعد جسر مستشفى الملك المؤسس باتجاه الرمثا ، حيث نتج عن الحادث 14 إصابة متوسطة كحصيلة أولية للحادث . اضافة اعلان





وبحسب التقرير المروري اليومي فإن الباص انقلب على جانبه خارج الطريق العام ، حيث يعمل رئيس قسم دوريات الشمال مع كافة أفراد إدارة السير على إزالة الأثر المروري وإسعاف الحالات باتجاه مستشفى الملك المؤسس .



