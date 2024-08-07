14 مخالفة باليوم الأول من بدء الدعاية الانتخابية في البلقاء

وأضاف ان المخالفات تتمثل بتعليق صور مرشحين وقوائم بصورة تؤدي إلى حجب الرؤية عن الإشارات الضوئية او في أماكن يمنع فيها تعليق الصور واليافطات وسقوط بعض الصور على الشارع العام نتيجة عدم تركيبها بشكل صحيح.
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