14 مخالفة باليوم الأول من بدء الدعاية الانتخابية في البلقاء

الوكيل الإخباري- قال رئيس لجنة الانتخابات في محافظة البلقاء ملوح الشخاترة انه تم رصد 14 مخالفة في اليوم الأول من بدء الدعاية الانتخابية في البلقاء من قبل فرق الرصد الميداني.



وأضاف ان المخالفات تتمثل بتعليق صور مرشحين وقوائم بصورة تؤدي إلى حجب الرؤية عن الإشارات الضوئية او في أماكن يمنع فيها تعليق الصور واليافطات وسقوط بعض الصور على الشارع العام نتيجة عدم تركيبها بشكل صحيح.