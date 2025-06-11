الأربعاء 2025-06-11 09:18 ص
 

15 إصابة في حادث سير على الطريق الصحراوي .. تفاصيل

ارشيفية
ارشيفية
 
الأربعاء، 11-06-2025 08:18 ص

الوكيل الإخباري-   أفادت إدارة السير بوقوع حادث تصادم بين مركبتي شحن على الطريق الصحراوي بالقرب من محافظة الطفيلة، أمس الثلاثاء، من بينها مركبة شحن "بينغو" محمّلة بعدد كبير من الأشخاص، حيث نتج عن الحادث 15 إصابة بين الحسنة والمتوسطة، فيما تم إخلاء الإصابات باتجاه مستشفى الطفيلة الحكومي ومستشفى زيد العسكري.اضافة اعلان


كما وقع حادث تدهور على طريق الأزرق وتحديداً ما بعد جسر الأزرق باتجاه عمّان، حيث نتج عن الحادث إصابتان متوسطتان.

 
gnews

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