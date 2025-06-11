15 إصابة في حادث سير على الطريق الصحراوي .. تفاصيل

كما وقع حادث تدهور على طريق الأزرق وتحديداً ما بعد جسر الأزرق باتجاه عمّان، حيث نتج عن الحادث إصابتان متوسطتان.
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