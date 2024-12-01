15 دينار سعر "شوال" الكستناء في السوق المركزي

وقال المدير العام للسوق المركزي لـ"الوكيل الإخباري" إن سعر الكستناء الصيني يتراوح بين 5-7 دنانير ونصف لكل شوال يزن 5 كيلو.
ولفت أيضًا أن الكستناء النخب، والتي تسمى "أنطاي" -صينية المصدر- يصل سعرها إلى 15 دينارًا لكل شوال يزن 5 كيلو
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