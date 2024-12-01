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15 دينار سعر "شوال" الكستناء في السوق المركزي

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 01-12-2024 01:07 م
الوكيل الإخباري- ليلى القرشي- بلغت الكميات الإجمالية المتوافرة في السوق المركزي من الكستناء اليوم الأحد 10 أطنان من الصين.اضافة اعلان


وقال المدير العام للسوق المركزي لـ"الوكيل الإخباري" إن سعر الكستناء الصيني يتراوح بين 5-7 دنانير ونصف لكل شوال يزن 5 كيلو.

ولفت أيضًا أن الكستناء النخب، والتي تسمى "أنطاي" -صينية المصدر-  يصل سعرها إلى 15 دينارًا لكل شوال يزن 5 كيلو
 
gnews

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