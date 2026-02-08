150 فرصة عمل للأردنيين في مصنع ألبسة جاهزة .. تفاصيل

10:27 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/763600 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- افتتح وزير العمل الدكتور خالد البكار اليوم الأحد، فرعًا إنتاجيًا جديدًا في لواء بلعما بمحافظة المفرق لصناعة الألبسة الجاهزة، لتشغيل 60 أردنيًا وأردنية من أبناء اللواء في المرحلة الأولى، وصولًا إلى 150 أردنيًا مع نهاية العام الجاري، ليرتفع عدد الفروع الإنتاجية في المملكة إلى 36 فرعًا إنتاجيًا. اضافة اعلان





وحضر افتتاح الفرع الإنتاجي محافظ المفرق فراس أبو الغنم، ورئيس هيئة المديرين في الشركة المشغلة للفرع "جرش لصناعة الألبسة" شوي لنغ هانغ، ورئيس لجنة بلدية لواء بلعما المهندس ينال حؤبش، ومساعد أمين عام الوزارة إبراهيم الساكت، ومدير عام مؤسسة التدريب المهني بالوكالة المهندس رأفت الصوافين، وعدد من وجهاء اللواء.



وقال البكار إن إنشاء وتشغيل الفروع الإنتاجية مبادرة ملكية سامية تنفذها الوزارة منذ عام 2008، وتقدم دعمًا تشغيليًا للمستثمرين من خلال صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات، مبينًا أن الدعم يتمثل في:



دفع 50% من الحد الأدنى للأجور لكل عامل/عاملة،

تخصيص 25 دينارًا بدل مواصلات،

ومساهمة في اشتراكات الضمان الاجتماعي لكل عامل/عاملة بمقدار 25 دينارًا شهريًا.



وبيّن أن إنشاء الفروع الإنتاجية يأتي بهدف توطين التنمية في البوادي والأرياف والمخيمات في أقضية وألوية المملكة، ولتمكين الشباب الأردني من الذكور والإناث من الحصول على فرص عمل قريبة من أماكن سكنهم، وتمكينهم أيضًا من المهارات المطلوبة من خلال مؤسسة التدريب المهني.



وأكد الوزير أن الشريك الأساسي في إنشاء الفروع الإنتاجية والتوسع بها هو القطاع الخاص، الذي تعمل الحكومة على تمكينه لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب الأردني، مثمنًا دور بلدية بلعما في تهيئة المكان لإقامة الفرع الإنتاجي ضمن حدودها.



بدوره، ثمن رئيس لجنة بلدية لواء بلعما المهندس ينال حؤبش، دور وزارة العمل في تمكين القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للأردنيين في المحافظات، مشيرًا إلى أن البلديات تلعب دورًا تنمويًا لهذا قدمت بلدية بلعما كل التسهيلات.



يشار إلى أن اتفاقية تشغيل الفرع الإنتاجي لصناعة الألبسة في لواء بلعما وقعت في وزارة العمل الشهر الماضي.

تم نسخ الرابط





