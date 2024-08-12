16وفاة و29 إصابة خلال العشرة أيام الأولى من شهر آب

وأفادت المديرية أن أغلب الحوادث كانت نتيجة استخدام الهاتف النقال والتجاوز الخاطئ، والسرعة الزائدة، وعدم التزام السائقين بقواعد المرور.
وأكدت أهمية التزام المواطنين بإرشادات السلامة المرورية للحد من مثل هذه الحوادث المؤلمة التي تخلف خسائر بشرية ومادية كبيرة.
ودعت المديرية السائقين إلى ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة في أوقات الذروة، والانتباه إلى حالة الطرق والظروف الجوية السائدة، مشددة على ضرورة عدم استخدام الهواتف النقالة أثناء القيادة والتركيز الكامل على الطريق.
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