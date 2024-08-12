16وفاة و29 إصابة خلال العشرة أيام الأولى من شهر آب

الوكيل الإخباري- سُجلت في العشرة أيام الأولى من شهر آب الحالي 16 حالة وفاة، و29 إصابة بليغة، ناجمة عن حوادث السير في مختلف محافظات المملكة، بحسب البيانات الصادرة عن مديرية الأمن العام.

وأفادت المديرية أن أغلب الحوادث كانت نتيجة استخدام الهاتف النقال والتجاوز الخاطئ، والسرعة الزائدة، وعدم التزام السائقين بقواعد المرور.



وأكدت أهمية التزام المواطنين بإرشادات السلامة المرورية للحد من مثل هذه الحوادث المؤلمة التي تخلف خسائر بشرية ومادية كبيرة.