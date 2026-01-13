161 ألف مشارك في برنامج "أردننا جنة" خلال 2025

وأظهرت البيانات بأن عدد المشاركين يشمل الفترة من 24 نيسان وحتى تشرين الثاني 2025.
ويهدف برنامج "أردننا جنة"، الذي تنفذه الوزارة وهيئة تنشيط السياحة بالشراكة مع القطاع السياحي، إلى تقديم رحلات بأسعار مدعومة تشمل النقل والإقامة والإرشاد السياحي، مما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتحفيز المجتمعات المحلية، إلى جانب ترسيخ مفهوم السياحة كجزء من أسلوب الحياة لدى المواطن الأردني.
وكان مجلس الوزراء قد قرر مؤخرا الموافقة على تغطية تكلفة الرحلات التي سيتم تنظيمها للمشاركين ضمن برنامج "أردننا جنة" حتى تاريخ 13 كانون الأول 2025، وإعفاء المواطنين الأردنيين من رسوم الدخول للمواقع الأثرية، بالإضافة إلى إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة المشاركين في البرنامج من تكلفة الرحلة.
ويُشار إلى أن برنامج "أردننا جنة" شهد خلال عام 2024 مشاركة قرابة 310 آلاف شخص.
-
أخبار متعلقة
-
بدء دورات "أصدقاء البيئة" في المراكز الشبابية بالبلقاء
-
جاهزية عالية في الزرقاء لمواجهة المنخفض الجوي
-
الضريبة تدعو لتقديم إقرارات دخل 2025 إلكترونياً والالتزام بالفوترة
-
تطبيق تعديلات الخطة الدراسية للثانوية العامة اعتبارا من العام 2026/2027
-
الأرصاد تحذر المواطنين من تشكل السيول والبرد الغزير في هذه المناطق
-
نقابة البلديات تخاطب الأمانة بخصوص حقوق العمال في شركات النظافة
-
نقابة الألبسة: إقبال أعلى من المتوسط على البضائع الشتوية بالسوق المحلية
-
أمانة عمان تتعامل مع ارتفاع منسوب المياه في عدد من مناطق العاصمة