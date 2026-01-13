161 ألف مشارك في برنامج "أردننا جنة" خلال 2025

08:57 ص

الوكيل الإخباري- بلغ عدد المشاركين في برنامج "أردننا جنة" خلال العام 2025 قرابة 161 ألف مشارك، وفقا لبيانات رسمية.





وأظهرت البيانات بأن عدد المشاركين يشمل الفترة من 24 نيسان وحتى تشرين الثاني 2025.



ويهدف برنامج "أردننا جنة"، الذي تنفذه الوزارة وهيئة تنشيط السياحة بالشراكة مع القطاع السياحي، إلى تقديم رحلات بأسعار مدعومة تشمل النقل والإقامة والإرشاد السياحي، مما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتحفيز المجتمعات المحلية، إلى جانب ترسيخ مفهوم السياحة كجزء من أسلوب الحياة لدى المواطن الأردني.



وكان مجلس الوزراء قد قرر مؤخرا الموافقة على تغطية تكلفة الرحلات التي سيتم تنظيمها للمشاركين ضمن برنامج "أردننا جنة" حتى تاريخ 13 كانون الأول 2025، وإعفاء المواطنين الأردنيين من رسوم الدخول للمواقع الأثرية، بالإضافة إلى إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة المشاركين في البرنامج من تكلفة الرحلة.



ويُشار إلى أن برنامج "أردننا جنة" شهد خلال عام 2024 مشاركة قرابة 310 آلاف شخص.



