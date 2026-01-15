الخميس 2026-01-15 09:54 ص

1619 طنا من الخضار وردت للسوق المركزي الخميس

الخميس، 15-01-2026 08:38 ص
الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمّان الكبرى، اليوم الأحد، 1619 طنًا، فيما بلغت كمية الفواكه 442 طنًا، والورقيات 191 طنًا.اضافة اعلان


وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وِفقًا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10 و20 قرشًا، والبصل الناشف 15 و30 قرشًا، والبطاطا 10 و35 قرشًا، والبندورة 7 و25 قرشًا، والجزر 35 و50 قرشًا، والخيار 25 و40 قرشًا، والزهرة 20 و40 قرشًا، والليمون 50 و90 قرشًا، والموز البلدي 50 و80 قرشًا.
 
 


