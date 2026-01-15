1619 طنا من الخضار وردت للسوق المركزي الخميس

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وِفقًا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10 و20 قرشًا، والبصل الناشف 15 و30 قرشًا، والبطاطا 10 و35 قرشًا، والبندورة 7 و25 قرشًا، والجزر 35 و50 قرشًا، والخيار 25 و40 قرشًا، والزهرة 20 و40 قرشًا، والليمون 50 و90 قرشًا، والموز البلدي 50 و80 قرشًا.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الصحة يشدد على تطوير خدمات معالجة الإدمان
-
بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية
-
الحكومة تكشف فرصًا استثمارية في قطاع النقل بأكثر من 3.4 مليار دينار
-
المنتخب الأولمبي يلتقي نظيره الياباني في ربع نهائي كأس آسيا غدا
-
178 ألف سوري عادوا إلى بلادهم من الأردن
-
البث المباشر لـ برنامج الوكيل
-
الجيش ينعى زيد العدوان
-
إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي