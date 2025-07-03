17 إصابة بتصادم بين باصين في خريبة السوق الخميس

كما وقع حادث صدم بين مركبتين على طريق الحزام أمس الأربعاء بالقرب من إشارة التدريب المهني، نتج عنه وفاة شخص وإصابة آخر بجروح وُصفت بالمتوسطة.
وشهد طريق الزرقاء – إربد حادث تصادم بين ثلاث مركبات، أسفر عن إصابتين متوسطتين نُقلتا إلى مستشفى المفرق الحكومي لتلقي العلاج.
وبحسب إدارة السير، فقد تم تعليل أسباب هذه الحوادث إلى مخالفات مرورية متكررة، من أبرزها التتابع القريب وعدم اتخاذ الاحتياطات المرورية اللازمة، ما يعكس استمرار التهاون في الالتزام بقواعد السلامة المرورية رغم حملات التوعية المستمرة.
ودعت الإدارة جميع السائقين إلى التحلي بالمسؤولية والالتزام بتعليمات المرور لتفادي مزيد من الحوادث المؤلمة وحفاظًا على الأرواح والممتلكات.
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