 
الخميس 2025-03-13 04:38 م
 

17 محاميا جديدا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

بحضور نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود
بحضور نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود
 
الخميس، 13-03-2025 03:34 م

الوكيل الإخباري-    أدى 17 محاميا جديدا، اليوم الخميس، اليمين القانونية أمام وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، بحضور نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود.

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وثمن التلهوني دور مهنة المحاماة، متمنيا لهم التوفيق في حمل هذه الرسالة السامية.


يشار إلى أن المادة 23 من قانون نقابة المحامين تلزم المحامي الذي يسجل اسمه لأول مرة في سجل المحامين الأساتذة أن يحلف اليمين القانونية أمام وزير العدل بحضور النقيب أو عضوين من مجلس النقابة.

 
 
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