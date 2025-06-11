الأربعاء 2025-06-11 03:52 م
 

18 ألف زائر لتلفريك عجلون خلال عطلة عيد الأضحى

تلفريك عجلون
تلفريك عجلون
 
الأربعاء، 11-06-2025 01:10 م
الوكيل الإخباري-شهد تلفريك عجلون إقبالا سياحيا كبيرا خلال عطلة عيد الأضحى حيث بلغ عدد الزوار نحو 18 ألف زائر ما يعكس مكانة المشروع كوجهة سياحية بارزة في المملكة.اضافة اعلان


وقال مدير منطقة عجلون التنموية طارق المعايطة، إن هذه الأعداد تعكس النجاح المتواصل للمشروع في استقطاب الزوار من مختلف المحافظات بالإضافة إلى السياح من خارج المملكة، لا سيما في ظل ما يقدمه من تجربة فريدة تجمع بين الترفيه والطبيعة.

وأضاف إن إدارة المشروع حرصت خلال عطلة العيد على تعزيز الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية لضمان سلاسة الحركة وتقديم خدمات تلبي تطلعات الزوار، مشيرا إلى أن تلفريك عجلون بات يشكل رافدا اقتصاديا وسياحيا مهما للمنطقة ويسهم في دعم المجتمعات المحلية من خلال توفير فرص عمل وتنشيط الحركة التجارية.
 
gnews

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