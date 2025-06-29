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19 تخصصاً جديداً في "البلقاء التطبيقية" .. تفاصيل

جامعة البلقاء التطبيقية
جامعة البلقاء التطبيقية
 
الأحد، 29-06-2025 10:27 ص
الوكيل الإخباري- أعلنت جامعة البلقاء التطبيقية عن استحداث 19 تخصصا أكاديميا وتقنيا جديدا، وذلك بعد موافقة مجلس التعليم العالي أخيرا .اضافة اعلان


وتوزعت التخصصات الجديدة على درجات البكالوريوس، والماجستير، والدبلوم المتوسط، حيث سيبدأ التدريس بها اعتبارا من الفصل الأول من العام الجامعي 2025/2026، شريطة الحصول على الاعتماد الخاص من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، وتسكينها على الإطار الوطني للمؤهلات.

واعتمدت الجامعة في مستوى درجة البكالوريوس، برامج جديدة في مجالات الإدارة الضريبية، والتربية البدنية، والترجمة، وذكاء الأعمال، والهندسة الصناعية ، وتكنولوجيا الأشعة، وصيانة الطائرات، موزعة على كليات السلط، و عمان، و المركز، و الهندسة التكنولوجية، والعلوم الطبية المساندة.

أما على مستوى الماجستير، استحدثت الجامعة برنامجين متخصصين في كل من كلية الطب (التشريح والأنسجة)، وكلية الحقوق (القانون العام).

وفيما يتعلق ببرامج الدبلوم المتوسط، تمت الموافقة على طرح تخصصات جديدة في الطاقة الشمسية، وإنترنت الأشياء، وتغذية الإنسان، والتحكم الصناعي، والقبالة، ضمن كليات السلط التقنية، والهندسة التكنولوجية، والحصن، ومعان الجامعية.

كما شهدت كلية جرش الجامعية التقنية استحداث خمسة تخصصات تطبيقية نوعية، تركز على السياحة والتراث، من أبرزها: ترميم المباني التاريخية، والتسويق الرقمي للمواقع التراثية، والإرشاد السياحي التفاعلي.

من جهته، أكد رئيس الجامعة الدكتور أحمد فخري العجلوني أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة الجامعة الاستراتيجية لتحديث برامجها وتوسيع قاعدة التعليم المهني والتقني، بما يواكب التطورات في سوق العمل محليا وإقليميا، ويسهم بتأهيل خريجين يمتلكون مهارات عملية عالية وكفاءات متميزة.
 
gnews

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