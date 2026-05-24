200 ألف مهندس في المملكة.. والنسبة هي الأعلى عالمياً

الوكيل الإخباري- بلغ عدد المهندسين في المملكة نحو 200 ألف مهندس، أي بمعدل مهندس واحد لكل 41 مواطناً، مقارنة بعدد السكان، ما يجعل هذه النسبة من بين الأعلى على مستوى العالم.

كما بلغ عدد منتسبي النقابات الصحية والطبية والتمريضية نحو 135 ألفاً؛ إذ يشكل الأطباء ما يقارب 47 ألفاً، والصيادلة نحو 50 ألفاً، وأطباء الأسنان 12 ألفاً، فيما يبلغ عدد الأطباء البيطريين قرابة 2100 طبيب بيطري.