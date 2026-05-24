200 ألف مهندس في المملكة.. والنسبة هي الأعلى عالمياً

كما بلغ عدد منتسبي النقابات الصحية والطبية والتمريضية نحو 135 ألفاً؛ إذ يشكل الأطباء ما يقارب 47 ألفاً، والصيادلة نحو 50 ألفاً، وأطباء الأسنان 12 ألفاً، فيما يبلغ عدد الأطباء البيطريين قرابة 2100 طبيب بيطري.
وسجل الأطباء معدل 2.5 طبيب لكل ألف نسمة، مقارنة بالمعدل العالمي البالغ نحو 1.8 طبيب لكل ألف نسمة، ما يعكس تفوّق النسب الأردنية على العديد من دول المنطقة والعالم، رغم محدودية الموارد مقارنة بكثير من تلك الدول بينما بلغ عدد المحامين في الأردن نحو 20 ألفا، أي بمعدل محام واحد لكل 630 مواطنا.
