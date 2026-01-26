2099 طنا من الخضار ترد السوق المركزي الإثنين

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت اليوم، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15- 25 قرشا، البصل الناشف 15- 30 قرشا، البطاطا 15- 30 قرشا، البندورة 15- 30 قرشا، الجزر 35- 50 قرشا، الخيار 50 - 70 قرشا، الزهرة 15 - 30 قرشا، الليمون 50 - 80 قرشا والموز البلدي 50 - 80 قرشا.
