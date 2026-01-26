2099 طنا من الخضار ترد السوق المركزي الإثنين

08:20 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/762255 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم الاثنين، 2099 طنا، فيما بلغت كمية الفواكه 721 طنا والورقيات 282 طنا. اضافة اعلان





وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت اليوم، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15- 25 قرشا، البصل الناشف 15- 30 قرشا، البطاطا 15- 30 قرشا، البندورة 15- 30 قرشا، الجزر 35- 50 قرشا، الخيار 50 - 70 قرشا، الزهرة 15 - 30 قرشا، الليمون 50 - 80 قرشا والموز البلدي 50 - 80 قرشا.



تم نسخ الرابط





