الإثنين 2026-01-26 08:35 ص

2099 طنا من الخضار ترد السوق المركزي الإثنين

2099 طنا من الخضار ترد السوق المركزي الإثنين
2099 طنا من الخضار ترد السوق المركزي الإثنين
 
الإثنين، 26-01-2026 08:20 ص
الوكيل الإخباري-  بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم الاثنين، 2099 طنا، فيما بلغت كمية الفواكه 721 طنا والورقيات 282 طنا.اضافة اعلان


وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت اليوم، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15- 25 قرشا، البصل الناشف 15- 30 قرشا، البطاطا 15- 30 قرشا، البندورة 15- 30 قرشا، الجزر 35- 50 قرشا، الخيار 50 - 70 قرشا، الزهرة 15 - 30 قرشا، الليمون 50 - 80 قرشا والموز البلدي 50 - 80 قرشا.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

2099 طنا من الخضار ترد السوق المركزي الإثنين

أخبار محلية 2099 طنا من الخضار ترد السوق المركزي الإثنين

جلسة مجلس النواب

أخبار محلية مجلس النواب يعقد جلسته التشريعية الرابعة عشرة اليوم

تغيير المسرب المفاجئ يتسبب بحادثي انقلاب لمركبات شحن في وادي عربة والأزرق

أخبار محلية تغيير المسرب المفاجئ يتسبب بحادثي انقلاب لمركبات شحن في وادي عربة والأزرق

أحد أفراد الحرس الوطني

عربي ودولي مقتل 11 شخصا في هجوم مسلح على ملعب لكرة القدم في وسط مكسيكو

الحاج فرح ياسين فلاح الصبيحي

نعـي فـاضل الحاج فرح ياسين فلاح الصبيحي في ذمة الله

أونصة ذهب

أسواق ومال ارتفاع جديد على أسعار الذهب عالميا

فصل الكهرباء من الـ10 صباحا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

أخبار محلية فصل الكهرباء من الـ10 صباحا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

الإعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل



 






الأكثر مشاهدة