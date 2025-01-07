 
الثلاثاء 2025-01-07 03:36 ص
 

21 ألف طالب وطالبة يشاركون الثلاثاء في "تكميلية" التوجيهي

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
الثلاثاء، 07-01-2025 02:57 ص

الوكيل الإخباري-   يتوجه الثلاثاء، 21384 مشتركا ومشتركة من الفروع الأكاديمية والمهنية، لتأدية امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" الدورة التكميلية في يومه السابع، وذلك من أصل 83.217 مشتركا ومشتركة هم إجمالي المسجلين، موزعين على الفروع كافة.

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وقالت وزارة التربية والتعليم في بيان صحفي، أن الطلبة الذين سيتقدمون للامتحان، موزعين على النحو التالي (الفرع الأدبي: 9130، الفرع العلمي، 9795، الفرع الشرعي 16، الفرع الصناعي 830، فرع الاقتصاد المنزلي 626، الفرع الزراعي 877، الفرع الفندقي 111).

وأوضحت أن الامتحانات تسير منذ انطلاقها في 26 كانون الأول/ ديسمبر، وحتى 13 كانون الثاني/ يناير المقبل، وفق ما هو مخطط لها وبكل سهولة ويسر، بحسب وزارة التربية والتعليم.

 
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