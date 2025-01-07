21 ألف طالب وطالبة يشاركون الثلاثاء في "تكميلية" التوجيهي

وأوضحت أن الامتحانات تسير منذ انطلاقها في 26 كانون الأول/ ديسمبر، وحتى 13 كانون الثاني/ يناير المقبل، وفق ما هو مخطط لها وبكل سهولة ويسر، بحسب وزارة التربية والتعليم.
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