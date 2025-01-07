21 ألف طالب وطالبة يشاركون الثلاثاء في "تكميلية" التوجيهي

الوكيل الإخباري- يتوجه الثلاثاء، 21384 مشتركا ومشتركة من الفروع الأكاديمية والمهنية، لتأدية امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" الدورة التكميلية في يومه السابع، وذلك من أصل 83.217 مشتركا ومشتركة هم إجمالي المسجلين، موزعين على الفروع كافة.

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