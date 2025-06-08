22.763 مليار دولار الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي حتى نهاية أيار

12:03 م

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الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات البنك المركزي الأردني أن إجمالي الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي وصلت حتى نهاية شهر أيار إلى 22.763 مليار دولار. اضافة اعلان





ووفقا للبيانات فإن إجمالي الاحتياطيات الأجنبية تكفي مستوردات المملكة من السلع والخدمات 8.8 أشهر.



وأشارت البيانات إلى أن قيمة موجودات البنك المركزي من الذهب حتى نهاية شهر أيار وصلت إلى 7.760 مليار دولار، أما كمية موجودات الذهب في البنك المركزي وصلت إلى 2.345 مليون أونصة حتى نهاية شهر أيار من العام الحالي.