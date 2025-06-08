22.763 مليار دولار الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي حتى نهاية أيار

ووفقا للبيانات فإن إجمالي الاحتياطيات الأجنبية تكفي مستوردات المملكة من السلع والخدمات 8.8 أشهر.
وأشارت البيانات إلى أن قيمة موجودات البنك المركزي من الذهب حتى نهاية شهر أيار وصلت إلى 7.760 مليار دولار، أما كمية موجودات الذهب في البنك المركزي وصلت إلى 2.345 مليون أونصة حتى نهاية شهر أيار من العام الحالي.
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