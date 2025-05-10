2250 عملية أعادت البصر .. حملة أردنية تزرع الأمل في عيون الفلسطينيين

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الوكيل الإخباري- استكملت الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين، بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية ومستشفى الخنساء، الحملتين الرابعة والخامسة لمكافحة العمى، من خلال إجراء 930 عملية إزالة مياه بيضاء مجانية للمرضى المقيمين في المخيمات بمختلف مناطق المملكة. اضافة اعلان





وأوضحت الجمعية في بيان صدر اليوم السبت أن العدد الإجمالي للعمليات التي أُجريت منذ انطلاق الحملة في كانون الثاني من عام 2024 وحتى الآن، وصل إلى 2250 عملية.



وبيّنت أن الحملة انطلقت في مرحلتها الأولى بإجراء 399 عملية جراحية، تلتها 923 عملية ناجحة في المرحلتين الثانية والثالثة، فيما جرى فحص 8072 مريضًا خلال المرحلتين الرابعة والخامسة، بالإضافة إلى العمليات الجراحية، وتوزيع قطرات عيون ونظارات طبية مجانية للمرضى المحتاجين، في خطوة متكاملة تهدف إلى تحسين صحة العيون والارتقاء بجودة حياة المجتمعات المستهدفة.



وقالت مشرفة البرامج في الجمعية، إسلام محمد: "إن هذه الحملة تتجاوز الأرقام، لأن كل عملية جراحية تمثل قصة مؤثرة لعائلات تشهد استعادة أحبائها للبصر، وشباب يعودون للمساهمة في مجتمعاتهم، وكبار سن يستعيدون القدرة على رعاية أسرهم. إن هذه الجهود تدور حول استعادة الأمل والكرامة والاستقلالية".



وأشارت إلى أن النجاح في هذه المبادرة أساسه قوة التعاون بين المنظمات الشريكة والداعمين، الذين لهم دور محوري في تحقيق هذا الإنجاز الإنساني، بالإضافة إلى الالتزام بتوسيع نطاق هذه الجهود لضمان عدم حرمان أي شخص من نعمة البصر، خصوصًا الفئات الأكثر ضعفًا.