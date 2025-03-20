الخميس 2025-03-20 04:50 م
 

23 محاميا جديدا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

23 محاميا جديدا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
23 محاميا جديدا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
 
الخميس، 20-03-2025 03:27 م

الوكيل الإخباري-   أدى 23 محامياً جديداً، اليوم الخميس، اليمين القانونية أمام وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، بحضور نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود.

اضافة اعلان


وثمن التلهوني دور مهنة المحاماة، متمنياً للمحامين الجدد التوفيق في حمل هذه الرسالة السامية.


يُشار إلى أن المادة 23 من قانون نقابة المحامين تُلزم المحامي الذي يسجل اسمه لأول مرة في سجل المحامين الأساتذة أن يحلف اليمين القانونية أمام وزير العدل بحضور النقيب أو عضوين من مجلس النقابة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

القوات المسلحة الاردنية

أخبار محلية القوات المسلحة تواصل توزيع "طرود الخير" على الأسر العفيفة

مدير الأمن العام يثني على جهود المراكز الحدودية ويؤكّد أهمية الجاهزية والتنسيق المشترك

أخبار محلية مدير الأمن العام يثني على جهود المراكز الحدودية ويؤكّد أهمية الجاهزية والتنسيق المشترك

غزة

فلسطين ارتفاع حصيلة شهداء قطاع غزة الى 506 شهداء

وزارة الزراعة

أخبار محلية إطلاق المرحلة الثانية من مشروع "أرضي" لتعزيز مهارات التوظيف الزراعي

نقود

اقتصاد محلي 821.4 مليون دينار الإيرادات المحلية في الشهر الأول من العام

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

أخبار محلية قرارات مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة

وزارة الصناعة والتجارة والتموين

اقتصاد محلي الصناعة والتجارة" تطرح عطاء لشراء كميات من الشعير

عبد المنعم العودات

أخبار محلية وزير الشؤون السياسية يطلق برنامج معهد السياسة بفوجه السابع



 
 





الأكثر مشاهدة