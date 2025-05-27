23 مليون محاولة دخول إلى منصة الاتحاد خلال يومين لشراء تذاكر مباراة الأردن والعراق

الوكيل الإخباري- كشف اتحاد كرة القدم عن 23 مليون محاولة دخول على منصة التذاكر، التابعة للاتحاد، خلال يومين لشراء تذاكر مباراة الأردن والعراق.

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وأعرب الاتحاد عن اعتزازه بجماهير المنتخب الوطني التي أظهرت زخماً وحماساً واسعاً لشراء تذاكر المباراة التي تقام يوم 10 الشهر المقبل على ستاد عمان، ضمن منافسات الدور الحاسم المؤهل لمونديال 2026.



وأصدر الاتحاد بيانًا، اليوم الاثنين، قدّم فيه اعتذاره لجماهيره الوفية؛ بسبب التأخير الذي واجهوه أثناء عملية شراء التذاكر عبر المنصة الإلكترونية، موضحا أن التأخير جاء نتيجة الضغط الكبير على خوادم الموقع، رغم اتخاذ الاحتياطات اللازمة كافة قبل طرح التذاكر، بما في ذلك توفير عدد من الخوادم وتوسيع قاعدة الدعم الفني، وذلك تماشياً مع حجم الطلب المتوقع على تذاكر اللقاء.



وقال إن المنصة الرسمية شهدت منذ اللحظات الأولى لطرح تذاكر المباراة محاولات ممنهجة للدخول إلى المنصة من خارج الأردن، وبما يشتبه به حسب الإحصائيات الأولية، كمحاولات للهجوم السيبراني، أثرت على عمل الموقع بالكفاءة المعتادة، لتشهد المنصة إقبالاً استثنائياً وغير مسبوق، وصل إلى أكثر من 23 مليون محاولة خلال اليومين الماضيين نصفها من خارج الأردن، وبمعدل أكثر من 100 ألف محاولة دخول في الدقيقة الواحدة وبأكثر من 4.4 مليون محاولة في أول 3 ساعات.



وأكد الاتحاد أنه أجرى خلال اليومين الماضيين تحديثات عاجلة على الموقع؛ تلافياً للمزيد من التأخير والضغوطات على خوادم المنصة، تضمنت تخصيص غرف انتظار افتراضية، وحجز دور للمستخدمين ساهمت بتخفيف أثر الهجوم السيبراني المحتمل، والذي يتابعه الاتحاد مع الجهات المختصة.



وأشار إلى نفاد جميع التذاكر المخصصة للجماهير الأردنية، بناء على الحجوزات التي تمت عن طريق المنصة التي ارتكزت على البيع للأردنيين المعرفين برقم وطني مطابق لتاريخ الميلاد، حسب الربط المسبق مع قاعدة بيانات دائرة الأحوال المدنية، وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

وقال الاتحاد: يقدر الاتحاد مشاعر الجماهير التي حاولت الحصول على تذاكر للحضور من المدرجات ولم تسنح لهم الفرصة بذلك، مثمناً مواصلتهم لدعم ومتابعة النشامى عبر الشاشات، في ظل محدودية سعة الملعب والإقبال الجماهيري الكبير وغير المسبوق.