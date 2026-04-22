الأربعاء 2026-04-22 09:56 ص

2459 طناً من الخضار ترد السوق المركزي اليوم

الأربعاء، 22-04-2026 08:35 ص
الوكيل الإخباري-  بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، 2459 طناً، فيما بلغت كمية الفواكه 486 طناً، والورقيات 209 أطنان.اضافة اعلان


وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت اليوم، وفقاً لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10-20 قرشاً، والبصل الناشف 15-30 قرشاً، والبطاطا 15-40 قرشاً، والبطيخ 30-50 قرشاً، والبندورة 20-45 قرشاً، والثوم الأخضر 60-100 قرش، والجزر 15-25 قرشاً، والخس 40-50 قرشاً، والخيار 25-50 قرشاً، والزهرة 12-30 قرشاً، والكوسا 25-50 قرشاً، والليمون 100-150 قرشاً، والملفوف 12-15 قرشاً، والملوخية 45-80 قرشاً، والموز البلدي 50-75 قرشاً.
 
 


gnews

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يقول إن إيران "تنهار ماليا" جراء إغلاق مضيق هرمز

شدّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأربعاء، إجراءاتها العسكرية في عدد من مناطق الضفة الغربية، بالتزامن مع إغلاقات للطرق وعمليات اقتحام واعتقالات. في جنين، كثّفت قوات الاحتلال إجراءاتها عند مداخل عد

فلسطين الاحتلال يشدد إجراءاته في الضفة ويغلق طرقا ويشن اعتقالات في عدة مناطق

الذهب يواصل الارتفاع عالميا ويقترب من مستويات جديدة

أسواق ومال الذهب يواصل الارتفاع عالميا ويقترب من مستويات جديدة

الحرس الثوري يهاجم سفينة تبحر شمال سلطنة عُمان

عربي ودولي الحرس الثوري يهاجم سفينة تبحر شمال سلطنة عُمان

فنان قدير دخل في الغيبوبة من جديد.. وابنه يكشف وضعه (صورة)

فن ومشاهير فنان مصري قدير يدخل في غيبوبة - صورة

الوكيل الإخباري- كشفت وكالة تعقب الشحن فورتكسا أن ما لا يقل عن 34 ناقلة نفط مرتبطة بإيران تمكنت من الالتفاف حول الحصار البحري الأمريكي منذ بدء تطبيقه في 13 أبريل.

عربي ودولي 34 ناقلة نفط إيرانية تتجاوز الحصار الأمريكي

الحرس الثوري: سنوجه ضربات ساحقة لما تبقى من موارد العدو بالمنطقة

عربي ودولي الحرس الثوري: سنوجه ضربات ساحقة لما تبقى من موارد العدو بالمنطقة

مجلس الأمن الدولي

عربي ودولي مجلس الأمن يناقش الملف السوري اليوم



 
 






