2459 طناً من الخضار ترد السوق المركزي اليوم

الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، 2459 طناً، فيما بلغت كمية الفواكه 486 طناً، والورقيات 209 أطنان.





وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت اليوم، وفقاً لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10-20 قرشاً، والبصل الناشف 15-30 قرشاً، والبطاطا 15-40 قرشاً، والبطيخ 30-50 قرشاً، والبندورة 20-45 قرشاً، والثوم الأخضر 60-100 قرش، والجزر 15-25 قرشاً، والخس 40-50 قرشاً، والخيار 25-50 قرشاً، والزهرة 12-30 قرشاً، والكوسا 25-50 قرشاً، والليمون 100-150 قرشاً، والملفوف 12-15 قرشاً، والملوخية 45-80 قرشاً، والموز البلدي 50-75 قرشاً.







