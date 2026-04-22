2459 طناً من الخضار ترد السوق المركزي اليوم

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت اليوم، وفقاً لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10-20 قرشاً، والبصل الناشف 15-30 قرشاً، والبطاطا 15-40 قرشاً، والبطيخ 30-50 قرشاً، والبندورة 20-45 قرشاً، والثوم الأخضر 60-100 قرش، والجزر 15-25 قرشاً، والخس 40-50 قرشاً، والخيار 25-50 قرشاً، والزهرة 12-30 قرشاً، والكوسا 25-50 قرشاً، والليمون 100-150 قرشاً، والملفوف 12-15 قرشاً، والملوخية 45-80 قرشاً، والموز البلدي 50-75 قرشاً.
