 
الثلاثاء 2024-11-12 11:58 ص
 

25-10 قرشاً كيلو البندورة في السوق المركزي

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 12-11-2024 11:38 ص

الوكيل الإخباري- تراوح سعر البندورة في السوق المركزي بين 10-25 قرشا للكيلو اليوم الثلاثاء 

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وبلغت الكميات الاجمالية الواردة الى السوق المركزي من الخضار والفواكه والورقيات 3350.495 طنا  اليوم .


وتاليا نشرة - استرشادية-  مفصلة بأسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي والتي ترصد الحد الادنى والاعلى لسعر بيع الكيلو بساحات السوق   : 


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