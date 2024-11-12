25-10 قرشاً كيلو البندورة في السوق المركزي

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الوكيل الإخباري- تراوح سعر البندورة في السوق المركزي بين 10-25 قرشا للكيلو اليوم الثلاثاء

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وبلغت الكميات الاجمالية الواردة الى السوق المركزي من الخضار والفواكه والورقيات 3350.495 طنا اليوم .



وتاليا نشرة - استرشادية- مفصلة بأسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي والتي ترصد الحد الادنى والاعلى لسعر بيع الكيلو بساحات السوق :