25-10 قرشاً كيلو البندورة في السوق المركزي

وتاليا نشرة - استرشادية- مفصلة بأسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي والتي ترصد الحد الادنى والاعلى لسعر بيع الكيلو بساحات السوق :
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