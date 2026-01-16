%25.6 نسبة ارتفاع زوار جبل نيبو خلال 11 شهرا

وبحسب الإحصائيات بلغ مجموع الزوار الأجانب 194,346 والأردنيين 39,979 ما مجموعه 234,325 زائرا، يقابل ذلك 186,606 زائرًا خلال أول أحد عشر شهرًا من العام 2024 منهم 153,370 أجنبيا و33,236 أردنيا.
وتظهر الإحصائيات بأن غالبية الزوار أجانب.
وتزخر محافظة مأدبا بالمواقع الأثرية والتاريخية، ففيها أقدم موقع أقيمت فيه طقوس 1/16/2026 دينية، وهو موقع المريغات، وأقدم مدينة مسورة، وهي خربة إسكندر في منطقة الوالة بلواء ذيبان التي تعود للعصر البرونزي، وأقدم نقش، وهو نقش مسلة ميشع في ذيبان، والأرضيات الفسيفسائية التي رسمت بكل براعة وفن على أيدي فناني مأدبا عبر العصور، وأطول برج في مأدبا الذي يقع في موقع أم الرصاص الأثري.
