2530 طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي اليوم

11:48 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/698126 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري– بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس، 2530 طناً، منها 1740 طناً خضاراً، و645 طناً فواكه، و145 طناً من الورقيات.



وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق اليوم، وفقاً لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 20 و30 قرشاً، البصل الناشف بين 20 و35 قرشاً، البطاطا بين 20 و65 قرشاً، البندورة بين 15 و35 قرشاً، الجزر بين 40 و70 قرشاً، الخيار بين 25 و40 قرشاً، الزهرة بين 35 و70 قرشاً، الليمون بين 60 و100 قرش والموز البلدي بين 50 و80 قرشاً.



