السبت 2026-01-17 10:22 ص

2595 طنا من الخضار وردت للسوق المركزي اليوم
 
السبت، 17-01-2026 09:01 ص
الوكيل الإخباري-  بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت، 2595 طنا فيما بلغت كمية الفواكه 1023، والورقيات 331.اضافة اعلان


وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و 20 قرشا، والبصل الناشف 15و30 قرشا، والبطاطا 15 و35 قرشا، والبندورة 7 و20 قرشا، والجزر 20 و 30 قرشا، والخيار 20 و40 قرشا، والزهرة 15 و 35 قرشا، والليمون 40 و90 قرشا، والموز البلدي 50 و 85قرشا.
 
 


