2595 طنا من الخضار وردت للسوق المركزي اليوم

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و 20 قرشا، والبصل الناشف 15و30 قرشا، والبطاطا 15 و35 قرشا، والبندورة 7 و20 قرشا، والجزر 20 و 30 قرشا، والخيار 20 و40 قرشا، والزهرة 15 و 35 قرشا، والليمون 40 و90 قرشا، والموز البلدي 50 و 85قرشا.
-
أخبار متعلقة
-
76 ألف زيارة لمواقع سياحية عدة منذ بداية الشهر والبترا تتصدر
-
الأمن العام : التحقيق في حادثة الاعتداء على أحد الصحفيين في مدينة الزرقاء
-
نقابة الصحفيين تصدر بيانا حول الاعتداء على الصحفي فيصل التميمي
-
البدور يوجه بتوسعة طوارئ الأمير حمزة
-
رئيس الوزراء يهنئ الأردنيين بذكرى الإسراء والمعراج
-
وزارة الأوقاف: انتهاء تسليم تصاريح الحج السبت
-
الديوان الملكي يعزي عشائر الداريسة والحموري والشرعة والعواملة
-
التربية تكشف موعد إعلان نتائج «التوجيهي»