28 أم تتوفى من كل 100 ألف ولادة بالأردن

الوكيل الإخباري- أطلقت وزارة الصحة التقرير الوطني الخامس لوفيات الأمهات لعام 2022، الذي أنجزته اللجنة الوطنية لوفيات الأمهات وقسم وفيات الأمهات وحديثي الولادة في مديرية الأمراض غير السارية بالتعاون مع مشروع تعزيز جودة الخدمات الصحية الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

وكشف التقرير انخفاضا ملحوظا في معدل وفيات الأمهات في الأردن من 29.8 وفاة لكل 100 ألف ولادة حية عام 2021 إلى 28 وفاة لكل 100 ألف ولادة حية عام 2022، وذلك في حال تم استثناء حالات الوفاة بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

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