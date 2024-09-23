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28 أم تتوفى من كل 100 ألف ولادة بالأردن

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 23-09-2024 11:02 ص

الوكيل الإخباري-    أطلقت وزارة الصحة التقرير الوطني الخامس لوفيات الأمهات لعام 2022، الذي أنجزته اللجنة الوطنية لوفيات الأمهات وقسم وفيات الأمهات وحديثي الولادة في مديرية الأمراض غير السارية بالتعاون مع مشروع تعزيز جودة الخدمات الصحية الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
وكشف التقرير انخفاضا ملحوظا في معدل وفيات الأمهات في الأردن من 29.8 وفاة لكل 100 ألف ولادة حية عام 2021 إلى 28 وفاة لكل 100 ألف ولادة حية عام 2022، وذلك في حال تم استثناء حالات الوفاة بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

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أما في حال احتساب حالات وفيات الأمهات الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا فتنخفض أعداد الوفيات بشكل كبير من 85 وفاة لكل 100 ألف ولادة حية عام 2021 إلى 33 وفاة لكل 100 ألف ولادة حية عام 2022.
ويعكس التقرير تقدما في خطط الاستجابة لوفيات الأمهات، مما يعطي آمالا واقعية في السيطرة على جميع أسباب الوفاة لدى الأمهات التي تم تصنيفها أنها أسباب يمكن تفاديها والسيطرة عليها خلال السنوات القليلة المقبلة.
وبين التقرير أن أكثر من نصف حالات الوفاة كانت لأسباب متعلقة بالحمل مباشرة، وأن 20 بالمئة من هذه الوفيات كانت بسبب الجلطات الرئوية الحادة التي مثلت السبب الأول للوفيات، بينما جاء في المرتبة الثانية من حالات الوفيات تلك المتعلقة بالإصابة بفيروس كورونا، ثم حالات النزيف ما حول الولادة التي جاءت في المرتبة الثالثة بنسبة 13.4 بالمئة.
وأضاف أن التأخر في طلب التدخل الطبي من قبل السيدة الحامل ساهم فيما نسبته 17.5 بالمئة من حالات الوفاة، ما حدا بوزارة الصحة التأكيد على السيدات الحوامل خاصة من ذوي الاختطار المرتفع، بضرورة مراجعة أقرب منشأة صحية في وقت مبكر، تفاديا للتأخر في الحصول على الرعاية الصحية المناسبة وفي الوقت المناسب.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الصحة اليوم الاثنين، ثمنت الوزارة جهود جميع العاملين في البرنامج الوطني للرصد والاستجابة لوفيات الأمهات ابتداء من ضباط الارتباط في جميع مستشفيات المملكة مرورا باللجان الفنية في مديريات الصحة وأعضاء اللجنة الوطنية لوفيات الأمهات والمديريات المركزية المعنية في وزارة الصحة ومشروع تعزيز جودة الخدمات الصحية الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية على جهودهم الكبيرة للوصول إلى مؤشرات دقيقة حول وفيات الأمهات وذلك للنهوض بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع الأردني على أكمل وجه.

 
gnews

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