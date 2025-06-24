2902 طن من الخضار ترد للسوق المركزي الثلاثاء

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25 قرشا، والبصل الناشف 10و20 قرشا، والبطاطا 20 و35 قرشا، والبندورة 10و25 قرشا، والجزر 20 و30 قرشا، والخيار 20 و40 قرشا، والزهرة 20 و50 قرشا، والليمون 130 و160قرشا، والموز البلدي 60 و90 قرشا.
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