2902 طن من الخضار ترد للسوق المركزي الثلاثاء

الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء، 2902 طن، منها 2142 طن خضار، و558 طن فواكه، و201 طن من الورقيات.

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