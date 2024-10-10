3 إصابات بتدهور مركبة على طريق البحر الميت

وأفاد ضابط غرفة عمليات الدوريات عبر أثير إذاعة الأمن العام، إن الحادث وقع في ساعة مبكرة حيث تم إسعاف المصابين بواسطة الدفاع المدني نحو مستشفى الشونة الجنوبية .
وبين أنه تم التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين ما قبل دبة حانوت باتجاه عمان ونتج عنه اصابة واحدة اسعفت الى مركز صحي القويرة .
-
أخبار متعلقة
-
هام حول إنهاء خدمات العمال في قطاع الكهرباء ومصيرهم
-
الأردن يتراجع للمرتبة 72 بـ"نوعية الحياة"
-
النشامى ينشدون اقتناص الـ3 نقاط أمام الكوريين اليوم الخميس
-
الأمن العام: سقوط جسم متفجر في مدينة العقبة
-
الامن العام يكشف تفاصيل فيديو مشاجرة الفتاة وسائق التكسي
-
الأردن يعزي الكويت
-
الصفدي يحذر المجتمع الدولي من استمرار السماح لإسرائيل انتهاك القوانين الدولية
-
الملك يؤكد لوزير الخارجية البريطاني ضرورة خفض التصعيد بالإقليم