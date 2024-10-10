3 إصابات بتدهور مركبة على طريق البحر الميت

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الوكيل الإخباري- هرعت كوادر الدوريات الخارجية صباح اليوم ،للتعامل مع حادث تدهور مركبة على طريق ناعور باتجاه البحرالميت، ليتبين بأن الحادث نتج عنه 3 إصابات متوسطة . اضافة اعلان





وأفاد ضابط غرفة عمليات الدوريات عبر أثير إذاعة الأمن العام، إن الحادث وقع في ساعة مبكرة حيث تم إسعاف المصابين بواسطة الدفاع المدني نحو مستشفى الشونة الجنوبية .



وبين أنه تم التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين ما قبل دبة حانوت باتجاه عمان ونتج عنه اصابة واحدة اسعفت الى مركز صحي القويرة .

