 
الخميس 2024-10-10 09:45 ص
 

3 إصابات بتدهور مركبة على طريق البحر الميت

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 10-10-2024 08:44 ص
الوكيل الإخباري- هرعت كوادر الدوريات الخارجية صباح اليوم ،للتعامل مع حادث تدهور مركبة على طريق ناعور باتجاه البحرالميت، ليتبين بأن الحادث نتج عنه 3 إصابات متوسطة .اضافة اعلان


وأفاد ضابط غرفة عمليات الدوريات عبر أثير إذاعة الأمن العام، إن الحادث وقع في ساعة مبكرة حيث تم إسعاف المصابين بواسطة الدفاع المدني نحو مستشفى الشونة الجنوبية .

وبين أنه تم التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين ما قبل دبة حانوت باتجاه عمان ونتج عنه اصابة واحدة اسعفت الى مركز صحي القويرة .
 
gnews

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