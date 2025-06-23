3 إصابات بحادث تصادم في عجلون بعد قطع إشارة حمراء

وأوضحت الإدارة، في تقريرها المروري اليومي، أن الحادث الأول وقع يوم أمس الأحد على طريق المطار، وتحديدًا قبل جامعة الإسراء باتجاه عمّان، حيث أدى التصادم إلى إصابتين متوسطتين، جرى نقلهما إلى مستشفى التوتنجي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
أما الحادث الثاني، فقد وقع صباح اليوم الاثنين عند الساعة السابعة والنصف في منطقة عجلون وتحديداً على إشارة اشتفينا، نتيجة تجاوز إحدى المركبات للإشارة الضوئية الحمراء واصطدامها بمركبة أخرى، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بجروح وُصفت بالحسنة .
ودعت إدارة السير السائقين إلى الالتزام بقواعد المرور وعدم تجاوز الإشارات الضوئية، مؤكدة استمرار حملاتها الرقابية والمرورية حفاظًا على سلامة المواطنين والحد من الحوادث.
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