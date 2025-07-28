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3 إصابات بحادث سير بعد جسر المفرق باتجاه الزرقاء

الدفاع المدني
الدفاع المدني
 
الإثنين، 28-07-2025 10:34 ص
الوكيل الإخباري-   قال النقيب زياد الشرمان من الدوريات الخارجية، إنه تم التعامل صباح اليوم الاثنين مع سقوط جزء من حمولة شاحنة قرب الجامعة الهاشمية، وتم التعامل معها ورفع المعوقات عن حرم الشارع العام.اضافة اعلان


وفيما يتعلق بيوم الأمس، تم التعامل مع حادث تصادم على الطريق الصحراوي، نتج عنه إصابتان متوسطتان، تم إسعافهما إلى مستشفى الكرك الحكومي، وتم إجراء اللازم.

كما تم التعامل مع حادث تصادم بعد جسر المفرق باتجاه الزرقاء، نتج عنه 3 إصابات متوسطة، وتم نقلهم إلى مستشفى المفرق الحكومي.

أيضًا تم التعامل مع حادث آخر على الطريق الصحراوي، نتج عنه وفاتان و7 إصابات متوسطة، تم نقلهم إلى مستشفى معان الحكومي.
 
 
gnews

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