3 إصابات في حوادث تصادم خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري- أفادت إدارة السير أن الطرق الخارجية تشهد حركة سير قوية ونشطة خاصة باتجاه العاصمة عمّان، دون تسجيل أي حالات انجماد أو إغلاقات مرورية.



وبينت عبر تقرير المروري اليومي أنه تم التعامل خلال 24 ساعة مع حادثي تصادم، نتج عنهما 3 إصابات، على النحو التالي حيث وقع حادث تصادم بين مركبتين في جرف الدراويش على الطريق الصحراوي باتجاه الجنوب، أسفر عن إصابتين تم نقلهما إلى مستشفى الطفيلة الحكومي.





كما وقع حادث تصادم آخر بين مركبتين على طريق إربد – عمّان، بعد محطة سيل جرش باتجاه الشمال، وأسفر عن إصابة واحدة نُقلت إلى مستشفى الأميرة هيا العسكري.



وأشار التقرير إلى أن أبرز المخالفات المرورية التي تم ضبطها خلال الساعات الماضية تمثلت في السرعات العالية، حيث تم رصد مركبات تسير بسرعات متفاونة بين 160 - 190 كم/ساعة



ودعت إدارة السير السائقين إلى ضرورة الالتزام بقواعد المرور واتخاذ كافة إجراءات السلامة للحفاظ على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.

اضافة اعلان