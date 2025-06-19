3 اتفاقيات بقيمة 35 مليون يورو لتنفيذ مشروع مرتبط بالتوظيف

وحضر حفل التوقيع سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة، بيرترام فون مولتكه، مدير مكتب بنك التنمية الألماني في الأردن ماتياس شميدت - روزن، والذي وقّع اتفاقيات المنح نيابةً عن البنك.
وأعربت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان عن تقدير الحكومة الأردنية للدعم المتواصل الذي تقدّمه ألمانيا للأولويات التنموية في الأردن، مؤكدة أن هذا الدعم يمثّل خطوة جديدة في مسار الشراكة القائمة بين البلدين، كما أضافت بأن هذا الدعم سيساهم في تمكين ونمو المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتعزيز بيئة ريادة الأعمال، وزيادة فرص الوصول إلى التمويل بالإضافة إلى التمكين الاقتصادي للمرأة وفقا لأولويات رؤية التحديث الاقتصادي.
وأشار شميدت - روزن: "تلتزم ألمانيا التزاما راسخا بدعم تنمية القطاع الخاص في الأردن باعتباره مفتاحا لخلق فرص العمل الجديدة. ومن خلال اتفاقية المنحة الموقعة اليوم، سنوفّر تمويلا للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لدعم نموها، مما سيسمح بخلق فرص عمل جديدة، رسمية ومستدامة، وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة".
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