3 اصابات بحوادث متفرقة على طرق خارجية

الوكيل الإخباري- قال مندوب إدارة الدوريات الخارجية انه ومنذ ساعات الصباح الباكر تم توزيع مرتبات الدوريات على كافة الطرق الخارجية للتعامل الفوري مع أية معيقات مرورية مؤكدا أن الحركة المرورية على كافة الطرق تتسم بالنشاط والانسيابية خاصة من قبل مركبات الشحن .



واستعرض مندوب إدارة الدوريات الخارجية في حديثه لإذاعة الأمن العام ابرز الحوادث والأحداث المرورية التي تم التعامل معها خلال ال 24 ساعة الماضية حيث تم التعامل مع حادث تصادم ما بين مركبتين على طريق المطار "ما بعد جسر المطار باتجاه عمان " ونتج عن الحادث إصابتين متوسطتين وتم إسعافهما باتجاه مستشفى اللطرون العسكري وعلل سبب الحادث بتغيير المسرب بشكل مفاجئ كما تم التعامل مع حادث تدهور مركبة ما بعد محطة بطن الغول باتجاه الشيدية ونتج عنه إصابة واحده متوسطة وتم إسعافه إلى مستشفى معان الحكومي وعلل سبب الحادث بالتعامل الخاطئ مع المنعطفات.



وأشار إلى ابرز المخالفات خلال ال 24 ساعة والتي تمثلت بالسرعات العالية حيث تم تصوير العديد من المركبات من قبل الرقابة الآلية وكانت الأبرز تجاوز السرعة المقررة من 100كم/ساعة إلى 176 كلم /الساعة على طريق المطار ومركبة أخرى كانت تسير بسرعة من 90 -162 كلم بالساعة على طريق الأزرق.



من جانبه أكد مندوب إدارة السير في حديثه لإذاعة الأمن العام على الانتشار الواسع لمجموعات السير ضمن مناطق الاختصاص للمحافظة على انسيابية حركة السير والجاهزية التامة للتعامل مع نشاط الحركة المرورية بالتزامن مع بداية الأسبوع.



و أشار إلى أنه لم يتم التبليغ خلال الفترة الصباحية عن أي حوادث أو إصابات ، فقط حوادث أضرار مادية ما يدل على زيادة وعي المواطنين و التزامهم بقواعد و أولويات السير أثناء القيادة.



وقــال إنه تم التعامل خلال الفترة الصباحية مع بعض التعطيلات البسيطة دون أن يكون لها تأثير على انسيابية الحركة المرورية، أبرزها: التعامل مع تعطل مركبة عند شارع الجيش، كما تم التعامل مع تعطل مركبة في منطقة وسط البلد ما بعد إشارات رغدان باتجاه إشارات المصدار، و تم اجراء اللازم.