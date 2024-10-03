 
الخميس 2024-10-03 12:35 م
 

3 اصابات على طرق المملكة الخارجية

أرشيفية
شاحنة منقلبة على الطريق الخلفي | أرشيفية
الخميس، 03-10-2024 09:44 ص
الوكيل الإخباري-   قال مندوب غرفة عمليات الدوريات الخارجية، إنه تم التعامل مع حادث تصادم مركبتين على طريق الأزرق الشمالي، ونتج عنه اصابتين متوسطتين تم اسعافهما الى مركز صحي الازرق وإزالة الأثر المروري عن الطريق العام.اضافة اعلان


وأضاف عبر إذاعة الامن العام الخميس بأنه تم التعامل مع حادث آخر وقع على الطريق الخلفي عند الكيلو 7 باتجاه عمان، حيث تدهورت مركبة شحن "تريلا" مما أدى الى فقدان السائق السيطرة عليها وانقلابها على الجانب الايسر للطريق واصابة السائق، حيث تم اسعافه بواسطة الدفاع المدني الى احد المستشفيات في العقبة وحالته العامة متوسطة، فيما تم العمل بالموقع للدلالة والارشاد ورفع المعيقات عن الطريق وتسيير حركة المركبات .
 
gnews

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