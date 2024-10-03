3 اصابات على طرق المملكة الخارجية

وأضاف عبر إذاعة الامن العام الخميس بأنه تم التعامل مع حادث آخر وقع على الطريق الخلفي عند الكيلو 7 باتجاه عمان، حيث تدهورت مركبة شحن "تريلا" مما أدى الى فقدان السائق السيطرة عليها وانقلابها على الجانب الايسر للطريق واصابة السائق، حيث تم اسعافه بواسطة الدفاع المدني الى احد المستشفيات في العقبة وحالته العامة متوسطة، فيما تم العمل بالموقع للدلالة والارشاد ورفع المعيقات عن الطريق وتسيير حركة المركبات .
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