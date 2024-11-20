300 ألف مشارك ببرنامج "اردننا جنة"

وبينت الوزارة في بيان، أنها وبالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة ماضية في تنفيذ البرنامج، الذي يوفر النقل المجاني بحافلات سياحية حديثة تنطلق من محافظات المملكة لزيارة عشرات الوجهات السياحية في المملكة، ورحلات بأسعار تدعمها الوزارة والهيئة، تناسب العائلات الأردنية.
وأشارت الوزارة إلى أن البرنامج شهد منذ بداية العام مراجعات دورية هدفت الى تطوير الخدمات التي يقدمها للمواطنين، كما جاءت الظروف التي يشهدها الإقليم دافعاً للوزارة في توسيع قاعدة الوجهات السياحية للبرنامج ودعم القطاعات السياحية الأكثر تضرراً من هذه الأزمة.
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