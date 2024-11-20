300 ألف مشارك ببرنامج "اردننا جنة"

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة السياحة والآثار اليوم الأربعاء، أن عدد المشاركين في برنامج "أردننا جنة" للسياحة الداخلية، منذ بداية العام الحالي 2024، وحتى منتصف تشرين الثاني الجاري، تخطى حاجز 300 ألف مشارك.

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وبينت الوزارة في بيان، أنها وبالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة ماضية في تنفيذ البرنامج، الذي يوفر النقل المجاني بحافلات سياحية حديثة تنطلق من محافظات المملكة لزيارة عشرات الوجهات السياحية في المملكة، ورحلات بأسعار تدعمها الوزارة والهيئة، تناسب العائلات الأردنية.